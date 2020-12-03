Что россияне просят у Деда Мороза в преддверии Нового года

В почтовом отделении Деда Мороза в Великом Устюге рассказали, что россияне просят у зимнего волшебника в преддверии Нового года. Каждый день ему приходят от пятисот до тысячи писем от жителей.
Тренд уходящего года – просьбы защитить здоровье и спасти от пандемии коронавируса. Об этом пишут как дети, так и взрослые. Юные россияне также по традиции хотят получить от чародея игрушки и модные устройства – планшеты и гироскутеры. Взрослые же чаще просят подарить им счастье, квартиру или машину, сообщает "Москва 24".
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