Воробьев объявил 31 декабря выходным днём в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление об установлении 31 декабря выходным днём в регионе. Он рекомендовал всем работодателям Подмосковья отпустить сотрудников на отдых в этот день.
Воробьёв пояснил, что он последовал рекомендации президента России Владимира Путина, который предложил главам регионов сделать 31 декабря выходным днём на заседании Государственного совета. Губернатор добавил, что дополнительный выходной позволит всем готовящимся справлять Новый год россиянам не покидать дома лишний раз, сообщает "Радио 1".
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