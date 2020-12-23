Путин призвал сделать 31 декабря выходным по предложению "Единой России"

Владимир Путин по предложению "Единой России" призвал глав всех российских регионов объявить 31 декабря выходным днем. Об этом президент заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам Путина, сделать 31 декабря выходным на официальном уровне невозможно, так как до нового года осталось слишком мало времени, и бумаги просто не успеют пройти все инстанции.
Поэтому российский лидер призвал глав регионов последовать примеру своих коллег из других субъектов и сделать 31 декабря выходным днем.
Владимир Путин отметил, что работа в этот день "очень своеобразная", поэтому хорошо было бы, если 31 декабря будет все-таки выходной.
"Обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это", – заявил президент.
Ранее некоторые главы российских регионов решили по предложению Владимира Путина сделать 31 декабря выходным днем. Итак, раньше всех 31 декабря 2020 года объявили выходным в таких регионах России: Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Иркутская, Кировская и другие.
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