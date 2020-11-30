ОНФ запустил специальный проект для мам детей-инвалидов

29 ноября в России отметили День матери. В связи с праздником Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил проект #ПРО_НЕЕ, объединяющий мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями.

Проект #ПРО_НЕЕ реализовали в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Вологде, Мурманске и Иркутске. Мамы детей-инвалидов начали посещать мастер-классы по флористике, визажу, кулинарии и прочему.

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Также для родительниц организованы встречи, посвященные кинематографу, литературе, кино, музыке и живописи. Кроме того, они смогут узнать основы финансовой грамотности, иностранные языки и изучить нормы права.

Проект, организованный ОНФ, дает мамам возможность отдохнуть от рутинных забот, отвлечься от переживаний и провести время с пользой. Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей инвалидов Оксана Громова отмечает, что жизнь и быт семей, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями (ОВЗ), очень сложны, поэтому такие мероприятия необходимы.

Руководитель благотворительного фонда Екатерина Иноземцева, которая растит ребенка с ДЦП, говорит спасибо ОНФ за проект. Она подчеркнула, что не каждая мама может сходить с ребенком-инвалидом, например, в ресторан. В таких случаях не всегда встречается заботливый персонал и доступная среда для людей с ОВЗ, считает Екатерина.