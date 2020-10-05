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Общество
Как западные фармгиганты наживаются на здоровье россиян

Как западные фармгиганты наживаются на здоровье россиян

Фото: pixabay.com
Диалог между регуляторными органами и пациентами может превратить в инструмент в руках крупных фармацевтических компаний, желающих решить свои коммерческие вопросы за счет больных. Фармгиганты нередко пытатся манипулировать общественным мнением и утверждают, что производят самые эффективные лекарства. Цель одна – привлечь новых покупателей и заставить российские власти закупать именно их препараты, тем самым блокируя доступ на рынок для более доступных лекарств.
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Американские и европейские фармгиганты чувствуют себя в России как дома. Зарубежные компании укрепляют свои позиции и выводят заработанные средства за границу. Монополия иностранных игроков душит отечественную фармацевтическую промышленность обрекает Россию на роль догоняющего.

Ценовая политика фармгигантов, мягко скажем, вызывает недоумение. Взять, к примеру, лекарство "Спинраза" от Biogen. Препарат применяется как поддерживающая терапия при спинальной мышечной атрофии. Стоит лекарство целых восемь миллионов рублей, сообщают СМИ.

Раскошелиться придется и за "Окревус" от швейцарской компании Roche. Он применяется для терапии рассеянного склероза. В аптеках препарат можно найти за 300 тысяч рублей. Примерно столько же придется потратить на упаковку препарата против гемофилии "Гемлибра".

Российский Минздрав включил указанные препараты в программы жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖВЛП) и высокозатратных нозологий (ВЗН) на следующий год. Эти лекарства будут приобретаться за счет федерального бюджета и распределяться среди пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями.

По всей видимости, некоторым фармгигантам этого оказалось недостаточно, пишет "Независимая газета". Перед началом закупок на следующий год в СМИ прошла информация, что Минздрав ограничит закупку "Гелимбры" и препарат попадет к ограниченному числу пациентов.

Но некоторым компаниям этого оказалось недостаточно. Накануне подготовки Минздравом закупки препаратов на 2021 год на чиновников началось давление и ряд СМИ, не разобравшись в проблеме, писали, возможно, по чьей-то инициативе, что Минздрав собирается ограничить закупку препарата эмицизумаб ("Гемлибра") для лечения гемофилии и оплатит его только ограниченному числу людей.

В ответ ведомство гарантировало, что препарат получат все нуждающиеся. Таких пациентов не должно быть более 195 человек, и для всех есть возможность запланировать покупку эмицизумаба взамен текущей терапии”, – сообщает "Коммерсант".

Свое мнение по поводу шумихи в СМИ высказали и в Обществе больных гемофилией Санкт-Петербурга. Там полагают, что ажиотаж связан с завышенными ожиданиями производителя препарата.

Общественники указали на необходимость тщательного подбора пациентов, которым будет назначаться новый препарат. Они уверены, что опыта использования лекарства в мире пока недостаточно.

"В странах, где уже применяется новая схема лечения, фиксируются случаи серьезных нежелательных явлений и даже отдельные летальные исходы. ОБГ СПб располагает статистикой по выявленным нежелательным явлениям, зафиксированным авторитетными международными структурами. Отмечается устойчивая тенденция по росту серьезных нежелательных явлений с 31.12.2019 г. по 15.07.2020 г." – приводит заявление общественников "Независимая газета".

Глава Общества борьбы с гемофилией Дмитрия Чистяков указывает на ряд вопросов, ответов на которые до сих пор нет. На своей странице в "Фейсбук" он привел письмо с вопросами от актива пациентов и ответ производителя.

Говоря о решении Минздрава, он отметил, что лечение новых препаратом для ряда категорий пациентов может быть в несколько раз дороже нынешней терапаии. А шумиха в СМИ может быть вызвана еще и стараниями лоббистов нового вида терапии, считает Чистяков.

"Внедрение инновационных методов лечения гемофилии и препаратов должны производиться взвешенно. В первую очередь, необходимо заботиться о сохранении здоровья каждого пациента и индивидуально подходить к подбору препаратов и методов лечения, в особенности в условиях дефицита бюджета здравоохранения”, – уверен общественник.

После этого производитель "Гемлибры" швейцарский фармгигант Roche заявил изданию "Коммерсант" о готовности к снижению цены за декарство до 48 тысяч рублей за упаковку. Но не по доброте душевной: компания выдвинула условие, что власти должны включить эмицизумаб в государственную программу высокозатратных нозологий (ВЗН).

Если включить в ВЗН или в ЖНЛП, то цена будет отличаться кратно, заявила руководитель департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина в ходе одного из совещаний, запись которого есть в Сети. "Очевидно, что возможности для ценовых маневров есть и это, конечно... Не ту компанию Roche я знала”, – сказала она.

Ажиотаж вокруг цены не привел к ее снижению. Наоборот, стоимость увеличилась. Так, эмицизумаб обошелся в 11 423 рублей за 1 миллиграмм, гласит информация на сайте госзакупок Томской области. О снижении цены остается пока только мечтать.

А пока фармгиганты получают баснословную прибыль. Производитель препарата для лечения первично-прогрессирующего рассеянного склероза "Окревус", швейцарская компания Roche, заработала на нем в 2018 году 2,4 миллиарда долларов, сообщает Vademecum.

В феврале 2020 года, как пишет тот же Vademecum, суд отказал подразделению швейцарской компании в продлелии патента на "Окревус". Альтернативу представит российская фармкомпания BIOCAD. Он должен быть значительно дешевле оригинала, при этом с теми же лечебными свойствами.

"Фармгигантов такая перспектива не радует. Возможно, поэтому выход российского препарата дорназа альфа (выпускаемого под брендом “Тигераза”) для терапии муковисцидоза – копии дорогостоящего “Пульмозима”, сопровождался "вбросами" в социальные сети, которые активно подхватывали и транслировали СМИ", – пишет "Независимая газета".

Однако проблемы у пациентов возникали из-за неправильного применения препарата. Аналогичные трудности могли возникнуть и в процессе использования "Пульмозима". Но ажиотажа вокруг этого не было.

Примечательно, что ажиотаж в СМИ и соцсетях начался перед пересмотром списков лекарств и госзакупок. Возможно, что волнения подогреваются намеренно.

"Ради многомиллионных контрактов фармгиганты готовы на многое. Страдают в результате пациенты (которыми манипулируют), граждане России (чьи деньги утекают на запад) и государственный бюджет, который расходуется на более дорогие, по сравнению с аналогами, лекарства", – резюмирует "Независимая газета".

5 октября 2020, 10:00

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