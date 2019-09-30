На Москву обрушатся мощные ливни

Синоптики посоветовали москвичам готовить зонтики – по прогнозам, столица вскоре откажется под натиском "серии атак циклонов". Непогода придет в начале этой недели, передает Царьград со ссылкой на "РИА Новости".

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, стоит ожидать сильных дождей. Так, к среде, по его оценкам, выпадет до 40 процентов месячной нормы осадков. Иными словами в первые три дня рабочей недели в Москве выпадет больше осадков, чем в течение всего сентября. Впрочем, температура воздуха останется относительно высокой. Днем до 15 градусов.