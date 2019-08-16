Андрей Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Михаила Круга

14 августа состоялась запись программы "Прямой эфир". В ней выяснили новые обстоятельства убийства шансонье.
В съемке приняли участиесестра певца Ольга Медведева, вдова Круга Ирина, певец Леонид Телешев, актер и певец Юрий Кузнецов-Таежный. Запись длилась около 1,5 часов.
Накануне, 6 августа, в доме усопшего был проведен следственный эксперимент. В тот день туда привезли одного из подозреваемых по делу об убийстве Михаила, участника банды "Волков" Александра Агеева. В процессе его проведения бойцы ОМОНа Росгвардии оцепили дом, а его жильцов попросили удалиться.
К слову, экспертами в "Прямом Эфире" выступили поэт Лариса Рубальская и несколько тверских криминальных авторитетов. Дата выхода программы в эфир пока неизвестна.
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