Новый поворот в деле об убийстве Круга

В среду, 11 сентября, некоторые СМИ сообщили о том, что дело об убийстве исполнителя Михаила Круга могут отправить в архив. Якобы следователи Тверской области отказались вести уголовное преследование в отношении Александра Агеева и расценили его роль в преступлении как покушение на кражу, передает "Росбалт".
Однако спустя некоторое время представители Следственного комитета по Тверской области прокомментировали это известие в интервью "АиФ-Тверь". Старший помощник руководителя регионального СУ СКР Валерия Павлова заявила, что информация не соответствует действительности, сообщает "Царьград".
Напомним, певец Михаил Круг был расстрелян в собственном доме летом 2002 года. Главными подозреваемыми в деле об убийстве исполнителя выступают Дмитрий Веселов и Александр Агеев.
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