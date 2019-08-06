Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе

Американская писательница Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет в Нью-Йорке. Литератор скончалась после непродолжительной болезни. Печальную новость сообщил друг писательницы, передает РИА ФАН.
Наиболее известные романы Тони Моррисон – "Рай", "Песнь Соломона" и "Возлюбленная". За последнюю работу она получила Пулитцеровскую премию. В 1993 году Тони Моррисон стала первой чернокожей писательницей, получившей Нобелевскую премию по литературе, сообщает телеканал "360".
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