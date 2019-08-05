ФАН требует выяснить причины блокировки на YouTube неоппозиционных стримов событий 3 августа

В эфир 3 августа реально вышли только прозападные масс-медиа и видеоблогеры, те же трансляции, которые выдавали непредвзятую картинку, были забанены модераторами американского видеохостинга, отмечают журналисты Федерального агентства новостей.
"Открыто оппозиционные ресурсы "МБХ-медиа" и "Дождь", тоже транслировавшие митинг на YouTube-канале, не сталкивались с помехами за все четыре часа", – сообщает издание.
На подобную избирательность предоставления права на освещение незаконного митинга в прошедшую субботу поступили жалобы. Так, публицист Илиас Меркури прямо заявил, что YouTube блокирует его трансляцию с журналисткой Лесей Рябцевой с самого начала эфира. "Демократия" в действии", – заметил он.
Многие интернет-пользователи отметили, что на YouTube остались незаблокированными только прооппозиционные трансляции и материалы с противозаконного мероприятия в столице 3 августа.
Руководство Федерального агентства новостей направило в Роскомнадзор просьбу разобраться с произошедшим. Подобная избирательная цензура, как на YouTube, нарушает законодательную базу Российской Федерации, подчеркнули журналисты.
Ранее сообщалось, что спикер МИД России Мария Захарова сделала официальное заявление о том, что Соединенные Штаты и Германия вмешиваются в российскую внутреннюю политику, что недопустимо по отношению к суверенному государству. Такое заявление стало результатом того, что на сайте дипмиссии США был размещен маршрут "мирного шествия по Бульварному кольцу".
"Как мы понимаем, 90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию", – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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