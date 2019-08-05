Директор "Ленкома" рассказал о госпитализации

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг известие о госпитализации. Он отметил, что сейчас находится на работе. "У меня на самом деле предстоит гастроскопия и колоноскопия, но это не госпитализация. Это делается в качестве диагностики", – цитирует главу "Ленкома" агентство "Москва".
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Марка Варшавера доставили в больницу. Как сообщает "Вечерняя Москва", врачи диагностировали у него остеохондроз и гипертонический криз.
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