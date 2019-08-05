Жена президента Сирии поборола рак

Супруга президента Сирии Асма Асад полностью излечилась от онкологического заболевания. "Со всей этой болью и усталостью покончено... К счастью, я целиком поборола рак", – цитирует женщину RT.
Асма Асад поблагодарила всех граждан, которые поддерживали ее на протяжении всего курса лечения. Супруга сирийского лидера также пожелала здоровья людям, страдающим от онкологии.
Напомним, в августе 2018 года женщине поставили страшный диагноз – рак груди. В конце января Асме Асад провели операцию по удалению злокачественной опухоли, сообщает Life.ru.
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