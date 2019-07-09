Путин высказался о санкциях в отношении Грузии

Президент России отказался вводить санкции в отношении Грузии. В беседе с журналистами глава страны отметил, что не собирается принимать ограничительные меры из "уважения к грузинскому народу", передает "Царьград".
Владимир Путин также высказался о грузинском журналисте Георгии Габунии. Российский лидер не будет возбуждать уголовное дело против оскорбившего его телеведущего. "Много чести – возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", – цитирует президента РИА Новости.
Напомним, уже несколько дней в Грузии проходят антироссийские акции протеста. Это привело к приостановке авиасообщения между двумя странами. В минувшее воскресенье журналист телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния оскорбил российского лидера и его родителей в авторской программе.
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