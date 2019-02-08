Старейшая птица в мире вывела 37-го птенца

Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом высидела своего 37-го птенца, передает телеканал "360" со ссылкой на службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS).
Птица считается самой старой в мире. Сородичи Уиздом обитают как правило в северной части Тихого океана, а высиживать птенцов прилетают на Гавайи.
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