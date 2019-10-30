"Пропащие люди": украинский телеведущий унизил жителей Донбасса

В рамках телепередачи мужчина заявил, что раньше с пониманием и сочувствием относился к жителям ЛНР и ДНР. Напомним, что в свое время общественность гудела от происходящих там обстрелов. Дроздов отметил, что пытался относиться к ситуации без негатива, однако поменял точку зрения.
"Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки над i расставил", – цитирует бывшего ведущего телеканал "360".
Он также озвучил мнение, что жителей территории Донецкого бассейна нужно лишать украинского гражданства. По его словам, сознание у них изменилось в худшую сторону. Остап Дроздов уверен: это произошло из-за того, что в ЛНР и ДНР слушают определенного рода контент – Russia Today и Ольгу Скабееву.
Некоторые решили поставить самоуверенного ведущего на место. Журналистка донецкого происхождения Олеся Медведева намерена подать на него в суд. "Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса", – пояснила она.
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