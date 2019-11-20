Гражданский брак: развод на деньги

Пусть сторонники так называемого "гражданского брака" и пытаются убедить себя и окружающих в том, что штамп в паспорте для них совсем не важен. Но с точки зрения закона они все еще являются не "мужем" и "женой", но "сожителем" и "сожительницей". В том числе, когда расстаются и намереваются делить совместно нажитое имущество.

В Госдуму внесен законопроект, детально прописывающий новый механизм раздела имущества между бывшими супругами. Мягко говоря, "сыровато" прописывающий. Ничего большинство из вас поделить "по-братски" так и не сможет. Поясню, почему.

Среди самых очевидных рисков – фактическая невозможность судов организовать надлежащим образом розыск и оценку всего совместно нажитого имущества расстающихся. Следовательно, весьма дорогостоящее бремя таких мероприятий, так или иначе, но все равно ляжет на ту из сторон, которая заведомо чувствует себя потенциально обиженной и обделенной.

Но гораздо более животрепещущий вопрос состоит в том, что граждане, фактически не состоящие в брачных отношениях, однако проживающие вместе и годами наживающие имущество совместно, поделить его по-прежнему не могут! На пути у таких "разводящихся" остается целый букет законодательных препон.

Кстати, состоя в так называемом "гражданском браке" именно женщины более склонны ощущать себя "по-настоящему замужем" и потому старательно делают вид, что строят пресловутую ячейку общества: активно включаются в решение бытовых проблем, складывают свою зарплату в общую шкатулку и даже помогают "мужу" выплачивать кредиты с ипотеками. А как же иначе? Ведь в семье все должно быть общим! По этой же причине они и находятся в более уязвимом положении в случае расставания.

Итак, в контексте предлагающейся к рассмотрению законодательной инициативы, даже если вы с упорством знаменитого Плюшкина собирали чеки в течение всего периода своего "брака" и докажете, что такое-то кресло или, например, любимая кастрюлька куплены вами и потому принадлежат лично вам, ваши имущественные и иные права никак не защищены!

На сегодняшний день в России гражданский брак является одним из самых распространенных явлений, которое, тем не менее, остается за рамками правового поля.

"Родственники", "близкие лица", "лица, ведущие общее хозяйство", – когда мы открываем Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты, то видим совершенно различные формулировки. Однако никаких "гражданских супругов" или даже "сожителей" там все-таки нет. Как это ни парадоксально, но наиболее подробно к разбору понятия "близкие лица" подошли именно Уголовный кодекс РФ – в послужившем поводом к многочисленным дискуссиям в интернете и СМИ примечании к знаменитой ст. 116 (Побои), а также п. 3 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ.





Конечно, за более чем четверть века в моей практике бывали случаи, когда спасала грамотно примененная аналогия права, розыск имущества осуществлялся даже за границей, а то и всплывали весьма кстати давно забытые договоры дарения или другие интересные документы, спасавшие ситуацию и позволявшие не просто расстаться, но сделать это честно и не обидно ни для одной из сторон, но... будем честны: не всякому юристу это под силу, и уж тем более, далеко не у каждого гражданина есть возможность получить обслуживание у имеющего подобный опыт профи.

Вопрос лежит на поверхности: почему в правовом государстве из-за отсутствия четких законодательных ориентиров принимаются решения, в том числе связанные с защитой имущественных и иных прав граждан, на основании чьего-то субъективного отношения к гражданскому браку? Ведь если явление имеется в жизни общества и довольно широко распространено, ему остро не хватает соответствующего правового регулирования, независимо от отношения к нему власти, самого общества или отдельных индивидуумов!

Предлагаю вести общественные дискуссии, подогревающие интерес к этой теме. И начать можно прямо сейчас и прямо здесь. А я со своей стороны при подготовке поправок к законопроекту берусь акцентировать внимание законотворцев на необходимости трансформации действующего законодательства с учетом сегодняшних реалий, чтобы сделать российские правовые нормы едиными для всех категорий граждан, независимо от их личного выбора формата взаимоотношений.