Кличко подняли на смех в Давосе (видео)
В Сети размещено видео, на котором Кличко долго пытается выговорить на английском слово digitalization. Выступая на экономическом форуме, мэр украинской столицы обсуждал развитие Киева.
Сидящий рядом с Виталием, его брат Владимир и модератор площадки пытаются подсказать ему, но Кличко издает непонятные звуки. Зал начинает смеяться.
Актриса заявила, что ее превратно поняли
Муж Собчак "закрыл гештальт"
Артист сделал громкое заявление
Певица похвасталась идеальными отношениями с мужем