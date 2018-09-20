"Сколько можно!": календарь выходных 2019 года взбесил россиян

Наши соотечественники неоднозначно восприняли известие о переносе ряда праздничных дней. Одним календарь выходных 2019 года понравился, а других вывел из себя.

Защитники решения заявили, что тут Россия сумела опередить США. По их словам, не всякий американец может позволить себе даже отпуск в десять дней, не то что государственные каникулы. Такому календарю выходных на грядущий год, как у нас, могут позавидовать многие.

Сторонники длинных выходных отметили в Сети, что подобный календарь дает возможность встретиться с родственниками и друзьями. "А так не получается – то им некогда, то ты работаешь", – цитирует одного из комментаторов Ura.ru.

У врагов переноса свои аргументы против календаря выходных 2019 года. "Сколько можно отдыхать!", "Ой, опять гулять! А работать когда?", "Если столько отдыхать, президентский прорыв не получится", "Как-то до лампочки ваши указы. Терпеть не могу отдыхать в выходные. От людей отдых нужен!" – подчеркнули они.

Напомним, что российское правительство решило дать гражданам возможность отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта. В мае каникулы продлятся с 1-го по 5-е и с 9-го по 12-е. В июне отдыхаем 12-го, а в ноябре – со 2-го по 4-е.