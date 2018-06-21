Больным россиянам дадут дополнительный выходной

В Госдуме предложили обязать работодателей давать сотрудникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду. Парламентарий направил запрос в соответствующие министерства.

По словам депутата фракции ЛДПР Василия Власова, из-за глобального изменения климата лето в России проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Он добавил, что работа в такой период наносит лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями существенный вред.

Депутат предложил обязать работодателей по всей стране предоставлять таким сотрудникам выходной. Главным критерием для принятия решения должна стать средняя температура для соответствующего месяца в соответствующем регионе России, сообщает Ura.ru.

Ссылаясь на исследования Всемирной организации здравоохранения, Власов отметил, что болезнь сердца и инсульт являются самой распространенной причиной смертности среди населения не только в России, но и во всем мире. "Такие заболевания могут обостряться в результате многих факторов, например, таких как повышенная магнитная активность, курение, а также жаркая погода. Прошу дать оценку и рассмотреть возможность реализации данной инициативы", – резюмировал политик.

Ранее в России предложили ввести дополнительный выходной день раз в три года для прохождения работающими гражданами диспансеризации. Идею поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

