Известного режиссера обвинили в сексуальных домогательствах

Отравление Скрипалей Развод Петросяна и Степаненко "Дом-2" Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Изменившаяся Алсу с треском провалилась
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона
Аллегрова показала постаревшую дочь
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
партнеры
Пятница 14 сентября
Лента новостей
17:51
Водонаева попала в эпицентр смертельного урагана
17:39
Что происходит между Лорак и Лазаревым
17:35
Женщина-водитель сбила школьника на пешеходном переходе
17:29
Под Ростовом нашли бесхозный фонтан
17:11
В Москве горит жилой дом (видео)
16:49
"Купила мама": в успехе "забитого" наследника Рудковской усомнились
16:44
Открыт способ блокировать неизлечимый рак
16:36
Клип "Цвет настроения черный" Киркорова произвел фурор
16:33
Совет на выходные
16:17
Пять причин читать книги
16:16
В Уфе столкнулись два поезда
16:13
Порошенко готовит официальный визит в Крым
16:09
Развод медленно убивает Петросяна
15:56
Пострадали дети: последствия жуткого ДТП в Петербурге попали на видео
15:49
"Все плохо": к госпитализированной звезде "Дома-2" пришел священник
15:44
Елизавета II вынуждает Меган Маркл пойти на предательство
15:43
KIA адаптировала для России новый седан Cerato
15:11
5 составляющих эликсира молодости
14:50
"Уральские пельмени" выбивают деньги из замученного судами Нетиевского
14:47
В Петербурге многодетная семья выращивала на балконе марихуану
14:45
Потерявший миллионы актер из "Нашей Раши" стал бомжом
14:41
Московский рынок недвижимости ставит новые рекорды
14:39
Губерниев рассказал о тесной связи с Кабаевой
14:07
Под Москвой поймали сваривших котят живодеров
13:49
Десять накачанных мужиков не смогли удовлетворить Бузову
13:48
Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%
13:45
Клип "Цвет настроения черный": Тимати "скрестил" Киркорова с Кридом
13:23
"Я с ребенком, а он в этой мрази ковыряется": Блюменкранц увидела измену мужа
12:59
В Петербурге мать довела грудничка до истощения
12:39
75% российских путешественников "садятся на дорожку"
12:33
Известного бойца выгнали из спорта на 26 лет
12:25
Участники проекта "ПолитСтартап" стали депутатами
12:23
Новая деталь в деле о пожаре в "Зимней вишне"
12:10
"Поменяй стилиста": фигуристая Шарапова превратилась в прямоугольник
12:04
Известная певица умерла от рака на руках у мужа
12:00
В московском метро женщина попала под поезд
11:31
Народ молится за онкобольного артиста из КВН
11:17
Звезду шоу "Пацанки" зверски избили во время съемок
11:16
Скончался прославленный отечественный спортсмен
10:45
Винер устроила публичную порку выигравшей золото чемпионке
10:42
"Наташа, прости": Малахов сбежал из России к известной ведущей
10:25
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой
10:15
Российские дети признаны самыми красивыми в мире
10:05
Главные события Москвы
09:56
Удар по самому больному: Москва нашла слабое место Вашингтона
09:51
Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве
09:30
"Зло разрушает": откровенное интервью оскандалившейся Марии Шукшиной
09:13
Подробности загадочной истории с продырявленным кораблем "Союз"
09:07
Голая супермодель начала рожать во время показа коллекции Рианны
08:47
Это серьезно: певец Дмитрий Маликов теряет зрение
08:27
Участник "Евровидения" опустился до съемок в шоу "Голос.60+"
08:01
Умер народный артист России Михаил Асафов
21:59
Крымскому мосту осталось недолго
21:51
России подготовили новый допинг-скандал
21:38
Джоли попалась на подлой манипуляции
21:34
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
21:11
Сын Рудковской и Плющенко назван одним из самых красивых мальчиков на планете
21:10
Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA
21:02
"Надоело абсолютно все": Алсу решилась на глобальные перемены
20:33
Мария Захарова выступит на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2018
20:28
Геи России поддержали "отравителей" Скрипалей
19:45
Скандал в шоу "Танцы": Мигель поиздевался над участником-инвалидом
19:41
В столичную больницу попал мужчина с яблоком в прямой кишке
19:09
"Девственность восстановил": Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой
19:05
Известного рэпера повесили в центре Москвы
19:03
Дочь Мадонны вызвала оторопь волосатыми ногами на модном показе
18:40
Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
18:38
Беременная Бледанс показала идеально плоский живот
18:19
Погиб человек: в Бельгии прогремел взрыв
18:19
Найден продлевающий жизнь продукт
18:12
Чехова нашла плюсы в лишнем весе
17:55
На Урале полицию обокрали на 3,5 миллиона
17:40
Рита Дакота отказалась от детей
17:37
Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре
17:09
Почему люди добровольно выбирают рабство в офисе
17:01
"Отравителей" Скрипалей заманили церковью в грязную гей-столицу
16:58
Поклонская и Аршба имеют равные шансы возглавить новую комиссию в Думе
16:57
Агрессивный рак убивает звезду КВН
16:52
45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарные ноги в мини
16:43
В Москве объявились выдающие себя за патрульных вымогатели
16:29
В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами
16:28
Как избежать осенней депрессии
16:25
Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
16:17
Май Абрикосов обрушился на новинку "Дома-2"
16:16
Парламентарий считает ошибкой ЦБ отзыв лицензии у "Югры"
16:15
"Шесть трупов": Борисов обнародовал шокирующий компромат на Мазур
16:13
Известную модель обварили кипятком в СИЗО
16:07
Житель Уфы откопал в своем огороде мину
15:29
На восточном участке БКЛ начали строить второй тоннель
15:25
Запашный заговорил после страшной аварии
15:09
Россияне заплатили здоровьем за отдых в Крыму
15:06
Состояние беременной от Серова звезды "Дома-2" ухудшилось
15:02
Где найти Человека-паука, Халка и Железного человека
14:48
Боня раскрыла неожиданную причину расставания с сыном миллионера
14:32
"Оставьте нас в покое!" – "отравители" Скрипалей влипли в мерзкий гей-скандал
14:26
В Волгограде автоледи вылетела на встречку и убила троих мужчин
14:11
Заявивший о войне Путин довел украинцев до исступления
14:06
Сморщенный Билан рассекретил красавца-отца
14:03
В Удмуртии в результате пожара погибли люди
13:53
Гидроавиасалон-2018: взят курс на роботизацию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фриске вытащила любимого друга с того света
Цымбалюк-Романовская под руку с Шаляпиным наделала шуму в московском кинотеатре
Сын Рудковской и Плющенко назван одним из самых красивых мальчиков на планете
Трясущаяся звезда "Дома-2" в рваной ночнушке пожаловалась на преследования Серова
Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"
"Шесть трупов": Борисов обнародовал шокирующий компромат на Мазур
Общество

Известного режиссера обвинили в сексуальных домогательствах

прочитано 851 раз

Сотрудники и стажеры театральной компании Troubleyn обвинили основателя компании, бельгийского режиссера и хореографа Яна Фабра в сексуальных домогательствах. Кроме того, его уличили в сексизме и женоненавистничестве.

Письмо подписали 20 артистов. Они утверждают, что за последние два года из-за домогательств режиссера уволились шесть человек. Многим понадобилась помощь психолога, передает телеканал "360".

14 сентября 2018, 13:32

комментарии

Политика

Ложь и провокация: Лондон закатил истерику из-за "отравителей" Скрипалей
Украина огласила план по уничтожению России
"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина

Шоу-бизнес

Что происходит между Лорак и Лазаревым
Участник проболтался о финале шоу "Замуж за Бузову"
"Купила мама": в успехе "забитого" наследника Рудковской усомнились
Клип "Цвет настроения черный" Киркорова произвел фурор

Проишествия

На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв
В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко назван одним из самых красивых мальчиков на планете

Пятилетний Саша вошел в пятерку
Шоу-бизнес

Известная певица умерла от рака на руках у мужа

Она скончалась на 58-м году жизни
Шоу-бизнес

Что происходит между Лорак и Лазаревым

Звезде нашли нового мужчину
Общество

Украина рассмешила своим тысячелетним флотом

Странное заявление сделал глава СНБО

Гороскоп

Совет на выходные
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой
"Надоело абсолютно все": Алсу решилась на глобальные перемены
Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть

Фоторепортажи

Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах
Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

Спорт

России подготовили новый допинг-скандал
Ответная пощечина: Черышев разгромил WADA
"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России

Регионы

Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru