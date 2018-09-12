Володин поздравил жителей Грозного с 200-летием города
Спикер Госдумы назвал Грозный городом со славной историей и традициями. "Сегодня это один из самых крупных городов Северного Кавказа, с развитой современной инфраструктурой, небоскребами и широкими проспектами", – говорится в послании.
Володин подчеркнул, что как городские, так и республиканские власти делают многое, чтобы столица республики развивалась и процветала, была удобным городом, стала настоящей жемчужиной Северного Кавказа. Председатель нижней палаты пожелал жителям Грозного мира и благополучия.
По словам Сергея Неверова, сегодняшний Грозный – город, где бережно чтят свою историю и традиции. "Это город воинской славы, жители которого сражались на фронтах Великой Отечественной войны, на подступах к Грозному, тушили страшные пожары после бомбежек, обеспечивали советскую авиацию топливом, и восстанавливали промышленность и город", - подчеркнул законодатель.
Вице-спикер Госдумы пожелал руководству республики реализации всех планов по развитию города, а жителям Чечни – мира, согласия, а также крепкого здоровья и долголетия.
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