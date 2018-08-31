Москвичей ожидает солнечное бабье лето

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозами на сентябрь в Москве. Его информация может обрадовать жителей столицы.

По словам эксперта, погода взяла курс на улучшение, поэтому в начале сентября будет солнечно и без осадков, передает RT. "Прогноз на ближайший месяц достаточно хороший, классическое бабье лето – можно рассчитывать на теплую и комфортную погоду с большим количеством солнечных дней и минимальными осадками. Температурный фон на три градуса выше нормы", – рассказал он.