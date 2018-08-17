В честь певицы Ареты Франклин назвали астероид

В честь умершей исполнительницы песен в стиле блюз Ареты Франклин из США назвали небесное тело в космосе. По словам представителей NASA, речь идет об астероиде 249516, передает mkset.ru.

Напомним, что вокалистка умерла в четверг, 16 августа. Ей было 76 лет. Что касается астероида "249516 Арета", то он имеет диаметр четыре километра. Это космическое тело обнаружили восемь лет назад.