Опра Уинфри вошла в число самых богатых людей мира

Американская телеведущая Опра Уинфри стала одной из самых богатых женщин мира. Она вошла в топ-500 толстосумов планеты по версии Bloomberg. Ведущая заняла 494-ю строчку, пишет "Газета.ru".
Уинфри стала первой темнокожей женщиной-предпринимателем, попавшей в престижный рейтинг. Состояние Опры – примерно четыре миллиарда долларов.
В топ-500 богатейших людей мира по версии Bloomberg входят лишь 65 женщин. Шесть из них – предприниматели.
Певец разоткровенничался на публику
Модель поделилась радостью
Актриса уверена, что все возвращается
Поющая ведущая сделала сенсационное признание