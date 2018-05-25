"Потому что футбол есть": Признание Кличко вызвало оторопь

Виталий Кличко рассказал, почему ему нравится футбол. "Я люблю футбол, потому что футбол есть", – просто сказал Кличко.
Высказывание мэра Киева у многих вызвало оторопь, передает URA.Ru. Народ не понял, что же имел ввиду градоначальник.
Признаться в страсти к данному виду спорта Кличко решил накануне финала Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе "Олимпийский" в украинской столице.
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