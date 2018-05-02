Российский истребитель перехватил военный самолет США

Истребитель Су-27 перехватил патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Балтийским морем, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. Сообщается, что российский самолет приблизился к американскому на расстояние порядка шести метров и держался так на протяжении девяти минут.
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