Российский истребитель перехватил военный самолет США

Истребитель Су-27 перехватил патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Балтийским морем, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. Сообщается, что российский самолет приблизился к американскому на расстояние порядка шести метров и держался так на протяжении девяти минут.