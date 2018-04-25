В Москве ограничат продажу алкоголя

Столичные власти планируют ограничить продажу алкоголя во время чемпионата мира по футболу. "Сухой закон" вступит в силу за сутки до начала соревнований, передает НСН.
Запрет на продажу алкогольной будет действовать только в определенных районах города. Кроме того, будут разработаны специальные меры по оказанию помощи нетрезвым болельщикам, сообщает сетевое издание m24.ru.
Телеведущий сделал заявление
Для съемок в телепроекте певица выбрала броский эффектный наряд
Молодая пианистка заявила, что не боится
Певица высказалась о знаменитом семействе