Путин рассказал о своей семье
Российский лидер рассказал о судьбе своего деда. Оказывается, он работал поваром и очень гордился тем, что является представителем этой профессии.
"А отец – мастером на заводе. Кстати говоря, именно на вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде", – добавил президент. Он подчеркнул, что и дед, и отец были довольны своими должностями: им нравилось то, чем они занимались, передает РИА ФАН.
Во время выступления Путин отметил, что разделение профессий на мужские и женские уходит в прошлое. "Это просто штамп, и за этим штампом, как за любым, мало что стоит", – цитирует главу государства "Газета.ru".
Президент уверен, что современные условия производства значительно расширяют возможности. "Знаете, что самое главное? Чтобы по душе было", – заключил он.
При этом Путин считает, что рано или поздно роботы вытеснят человека в некоторых сферах, сообщает РИА Новости. "И к этому нужно готовиться. Чтобы ничего подобного не происходило негативного, мы должны заранее подумать, как мы будем в этой ситуации действовать", – добавил глава государства.
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