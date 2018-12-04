Ответ Москвы на украинскую провокацию вызвал панику в Киеве

В Киеве заявляют о блокаде Москвой Керченского пролива. Из-за этого, говорится на официальном сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в районе случилось несколько чрезвычайных происшествий.



Ведомство ссылается на данные международных систем мониторинга судов. Так, 30 ноября грузовое судно Lady Maria из африканской республики Того столкнулось с другим кораблем. "При маневрировании вблизи Керченского пролива оно понесло повреждения из-за запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна Azov Concord (Республика Мальта)", – приводит сообщение министерства украинское издание "Обозреватель".

Россия допустила скопление судов в районе Керченского пролива, что создало серьезную угрозу безопасности морского судоходства в регионе, заявили в украинском ведомстве. В Киеве ссылаются на конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, которая налагает на Россию ответственность за навигацию в акватории.

Ранее украинские средства массовой информации сообщали о блокировке выхода и входа кораблей в азовских портах Украины – Мариуполе и Бердянске. Движение в Азовском море осуществляется только в направлении портов России. Киев жалуется, что из-за решительных действий Москвы несет большие убытки.





Ситуация в Азовском море и Керченском проливе резко обострилась 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в российские территориальные воды и стали приближаться к Керченскому проливу. Вскоре они были задержаны пограничной охраной ФСБ.

Руководство Незалежной поспешило обвинить Россию в агрессии. По инициативе президента страны Петра Порошенко в юго-восточных регионах страны было введено военное положение. Оно продлится 30 дней – до конца декабря текущего года.