Опозоренная в Керченском проливе Украина решилась "дать по морде" России
В Черном море господствуют три страны НАТО – Турция, Румыния и Болгария. Такова версия генерал-лейтенанта внешней разведки Украины Василия Богдана. По его мнению, Россия не осмелится выступить против военно-морских сил этих государств.
"Это просто демонстрация того, что якобы кто-то на них нападает. Пока на них никто не нападает, но если они поведут себя неразумно, то, конечно, получат по морде", – заявил Богдан изданию Obozrevatel.
Ранее в Киеве заявили, что будут просить Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей. В Совете Федерации России просьбу Украины назвали юридически ничтожной – у Стамбула нет оснований закрывать проливы.
25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Их остановила погранслужба ФСБ. Украинские суда были отконвоированы в ближайший российский порт. На борту найдены доказательства подготовки Киевом провокации. Среди членов экипажей были сотрудники Службы безопасности Украины.
После инцидента лидер Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 30 дней. Это может повлиять на проведение президентских выборов, которые назначены на 31 марта 2019 года, передает РИА ФАН.
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