Лавров раскрыл коварные планы Запада в Крыму
Лавров отметил, что Запад сожалеет об упущенной возможности. "Я понимаю, что некоторым нашим западным коллегам очень обидно, что не удалось создать в Крыму военно-морскую базу НАТО", – заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, волеизъявление крымчан прошло в полном соответствии с принципом права наций на самоопределение. Дипломат напомнил, что на нем присутствовали иностранные наблюдатели. Лавров отметил, что это были люди, которые искренне хотели разобраться в происходящем.
Лавров подчеркнул, что волеизъявлению крымчан никто не мешал, оно было свободным, и свой выбор жители полуострова сделали сами. "Тем самым Керченский пролив стал внутренними водами Российской Федерации", – констатировал дипломат.
В прошлое воскресенье украинские военно-морские силы вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками ФСБ. В Киеве обвинили Россию в агрессии и призвали ввести новые санкции против Москвы.
Комментируя произошедшее, Лавров отметил, что Запад продолжает нагнетать ситуацию вблизи российских границ, и предупредил, что такие действия могут привести к "точке невозврата".
"В результате возникает атмосфера стратегической напряженности, возникают ситуации, когда точка невозврата может быть пройдена", – сказал руководитель внешнеполитического ведомства.
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