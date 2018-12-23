Ту-154 рухнул под Красноярском: 110 погибших
На второй минуте полета экипаж сообщил на землю о сильном хлопке в одном из двигателей. На табло загорелась надпись "пожар", а самолет начал сильно вибрировать. Ситуация усугубилась тем, что пилоты не понимали, какой именно двигатель объят пламенем: на пульте бортинженера одновременно сработало 11 индикаторов неисправностей двигательных установок, что затруднило распознавание истинной причины.
Самолет начало кренить вправо, но экипаж справился с креном отклонениями элеронов и руля направления. Набор высоты пришлось прекратить, в тот момент самолет не достиг и трех тысяч метров.
Так как пилоты не знали точно, какой из двигателей горит, командир корабля решил отключить второй. Спустя 12 секунд, бортинженер понял, что отключен не тот двигатель и попытался его перезапустить.
События развивались стремительно: в течение следующих десяти секунд командир и бортинженер определили, что левый двигатель работает, средний выключен, а правый горит. Первый пилот включил систему пожаротушения двигателя, но в панике забыл закрыть топливный кран.
В горячий двигатель одновременно поступали пена и керосин, из-за чего огонь только сильнее разгорался. Через несколько секунд пожар распространился в полость пилона, оттуда в задний технический отсек, а затем и на соседний двигатель.
С этого момента Ту-154 летел с выпущенными шасси и с пожаром в хвостовой части фюзеляжа. Экипаж начал выполнять аварийный заход на посадку, но самолет уже был неуправляем. Спустя три минуты он врезался в землю на скорости 420 километров в час.
В катастрофе выжил один из 111 находившихся на борту человек. Это быдл 27-летний пассажир. Мужчина получил тяжелые ранения, но был спасен усилиями врачей. Остальные семь членов экипажа и 103 пассажира погибли в жутком пожаре.
Спасателям пришлось нелегко – они работали в кромешной тьме при 40-градусном морозе. Обломки самолета и тела погибших пришлось собирать, преодолевая двухметровые сугробы.
Комиссия по расследованию причин авиакатастрофы признала действия экипажа в сложившейся ситуации правильными, несмотря на то, что бортинженер нарушил требования инструкции, не закрыв топливный кран.
При имитации этой ситуации на тренажере с разными экипажами в процессе расследования ошибки совершили все. Комиссия пришла к выводу, что произошедшее в воздухе на рейсе Красноярск-Иркутск было на пределе операторских возможностей человека.
Эта трагедия произошла ровно 28 лет назад – 23 декабря 1984
года. Спустя несколько лет, в небольшой березовой роще неподалеку от аэропорта
Емельяново появился мемориал в память погибших.
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