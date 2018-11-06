Детей защитят от несанкционированных митингов

Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 6 ноября, приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги, собрания, шествия или пикетирования. В соответствии с нормативно-правовым актом, нарушители заплатят от 30 до 50 тысяч рублей.



Поправки вносятся в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Помимо денежного штрафа, нарушители могут быть направлены на обязательные работы на срок до 100 часов. Также предусмотрена санкция в виде административного ареста до 15 суток.

В случае окончательного одобрения документа штрафы для должностных лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических – от 250 до 500 тысяч.

Повторное совершение нарушения повлечет повышенные штрафы: от 150 до 300 тысяч или обязательные работы от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток для граждан. Для должностных лиц – от 200 до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что инициатива направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах и тому подобных мероприятиях. "Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду", – заявил один из соавторов документа, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.





Напомним, ранее в Госдуме отреагировали на скандальные заявление директора департамента детских проектов Свердловской области Ольги Глацких. По словам чиновницы, государство детям ничего не должно, и заботиться о них следует исключительно родителям.

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя высказывания Глацких, отметила, что обязанности перед подрастающим поколениям – в числе основных для государства. В нотации свердловской чиновницы, подчеркнула законодатель, было "глубокое неуважение к собеседникам".