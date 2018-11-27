Пытавшаяся красиво сфотографироваться модель крупно поплатилась
В парк они отправились гулять вместе с подругой. Через секунду после удачного снимка, который собрал сотни лайков, Натали жестоко поплатилась за кадр падением, передает Daily Mail.
Спутница модели сняла инцидент на видео, а затем выложила в соцсеть. В ролике видно, как скейтбордистка старается удержать равновесие, но все же падает. К счастью, серьезных травм девушка не получила.
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