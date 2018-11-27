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Общество

Пытавшаяся красиво сфотографироваться модель крупно поплатилась

Фото: instagram.com/nataliehintze
Популярная в Instagram скейтбордистка и модель Натали Хинтце упала во время селфи. Девушка ехала на большой скорости по горной дорожке заповедника в Сиднее и пыталась запечатлеть себя.
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В парк они отправились гулять вместе с подругой. Через секунду после удачного снимка, который собрал сотни лайков, Натали жестоко поплатилась за кадр падением, передает Daily Mail.

Спутница модели сняла инцидент на видео, а затем выложила в соцсеть. В ролике видно, как скейтбордистка старается удержать равновесие, но все же падает. К счастью, серьезных травм девушка не получила.

Автор: Людмила Фоканова27 ноября 2018, 19:13

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