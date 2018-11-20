Замерзающих украинцев затопят фекалиями
Тревогу забили в ассоциации "Укрводоканалэкология". Там утверждают, что если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. Говоря простым языком, украинцы скоро останутся без воды и нормально функционирующей канализации.
По данным из регионов, износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения в стране превышает 50%. В последнее время значительно увеличилось количество аварий, пишет РИА Новости.
Для замены старых труб и оборудования по всей стране нужно 40 миллиардов долларов. "Укрводоканалэкология" обратилась с официальным письмом к председателю Рады Андрею Парубию. Организация просит не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли.
Украину охватил «Холодомор»: жители Смелы, Одессы и Киева вышли на акции протеста - перекрыты дороги и трассы https://t.co/BXdzEodcIw— НАУМ СТОГЛАВ (@YbDNbU9SgbxjxqF) 20 ноября 2018 г.
С приходом холодов на Украине выяснилось, что подготовка к отопительному сезону провалена. В крупных городах – ледяные батареи в жилом секторе, на предприятиях, в школах и больницах. Люди от отчаяния перекрывают автодороги, жгут покрышки и самовольно запускают газовые котельные.
Символом сопротивления граждан стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все 70 тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включить отопление. Накануне, 19 ноября, возмущенные горожане перекрыли две стратегические трассы. Действия властей граждане называют не иначе как холодомор.
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