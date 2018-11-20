Замерзающих украинцев затопят фекалиями

Вслед за отсутствием тепла в батареях украинцев ждут дефицит воды и проблемы с канализацией. Предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения может оказаться под угрозой из-за отсутствия денег на восстановление изношенного хозяйства.

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