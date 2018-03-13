Замерзающая Украина пожаловалась на "коварную" Россию

После окончания строительства и запуска газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря "Северный поток – 2" "Газпром" начнет поднимать стоимость голубого топлива для Незалежной. С таким прогнозом выступил глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев.



Пользуясь своим доминирующим положением в Европе, российский газовый гигант не допускает до рынка Старого Света других игроков, заявил он. В частности, пояснил Коболев, "Газпром" якобы применяет тактику ценового демпинга. "Поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок", – пояснил глава "Нафтогаза".

После окончания строительства "Северного потока – 2" российский газовый гигант будет пользоваться такой возможностью чаще, полагает Коболев. Примечательно, что о запуске проекта он говорит как о неизбежном факте, и это при том, что официальный Киев вместе с некоторыми странами Прибалтики и Восточной Европы яростно протестует против нового газопровода.

Тем не менее, за счет принципиальной позиции Германии и Австрии его реализация продолжается. Даже несмотря на угрозы из Соединенных Штатов, которые ранее облекли необходимость противостояния "экспансии" "Газпрома" в Европе в законодательную форму.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Киев настаивал на повышении тарифов на перекачку голубого топлива на Запад. Представители российской компании заявили о несогласии с судебным решением.







На следующий день российский газовый гигант прекратил поставки голубого топлива в Незалежную. Украинским властям пришлось снизить норму потребления газа. С соответствующей просьбой президент Петр Порошенко лично обратился к гражданам. В соцсетях была запущена кампания с хештегом #прикрути. Многие украинцы "настойчивым просьбам" главы государства не подчинились.

В свою очередь, премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман поручил изучить возможность ареста зарубежных активов российской компании. Эксперты полагают, что подобный шаг повлечет за собой проблемы для простых потребителей голубого топлива.

