Производителей украшений обвинили в оскорблении чувств верующих

Москвичка обвинила ювелирные бренды " Bulgari" и "Tiffany" в оскорблении чувств верующих. Она подала соответствующий иск в Тверской суд столицы.
Уточняется, что производителей ювелирки обвиняют в "продаже помолвочных колец, которые противоречат основам православной веры, являются бесовством и уничижительным проявлением язычества и направлены на развращение и разграбление русского народа". Если вспомнить цену колец, о которых идет речь, то с утверждением о "разграблении русского народа" трудно не согласиться, передает newizv.ru.
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