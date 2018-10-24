Покалеченные в римском метро россияне приготовили жесткий ответ

Клуб болельщиков ЦСКА организует подачу коллективного иска к властям Рима. Такое решение принято из-за россиян, которые пострадали в результате аварии на станции "Репубблика".

Сообщается, что для подачи коллективного иска в адрес римской стороны необходимо сохранять все справки и выписки, которые были получены во время лечения. Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини обвинил в инциденте самих болельщиков ЦСКА, которые якобы прыгали на эскалаторе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает "ТВ Центр".

