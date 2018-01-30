Николая Сванидзе избили в прямом эфире

Эфир на радиостанции "Комсомольская правда" закончился потасовкой. Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе не смогли решить разногласия без кулаков.

Главной темой выпуска стал вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить". Известный журналист и историк Николай Сванидзе отстаивал анти-сталинистскую позицию, в то время как Максим Шевченко пытался убедить оппонента и слушателей, что Иосиф Виссарионович не был таким уж плохим, ведь он расстрелял и убил намного меньше людей, чем говорит Сванидзе.

В определенный момент оба оратора, известные свой эмоциональностью, перешли на личные оскорбления. Не смотря на усилия ведущей, накал страстей все увеличивался, пока Сванидзе не заявил, что готов ударить Шевченко. После этого последний предложил попробовать. Несмотря на разницу в возрасте и габаритах, Николай Карлович успел нанести оппоненту один удар, после чего оказался на полу. Вбежавшие в студию сотрудники разняли дерущихся.