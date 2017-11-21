Известный журналист устроил показательную порку Ксении Собчак

Очередным гостем передачи потенциального кандидата в президенты России Ксении Собчак стал известный журналист Максим Шевченко. Он припомнил политику все неоднозначные фразы.

На опубликованном на YouTube ролике видно, как беседа из интервью переходит сначала в формат дискуссии, а после и вовсе в показательную порку ведущей. Шевченко призвал Собчак к ответу за скандальную фразу: "Россияне – генетическое отребье".

"Вы куда причислите своего отца? Ваша мать была генетическим отребьем, Ксения?", – спрашивал у Собчак Шевченко. "Ответьте на мой вопрос! Вы считает себя генетическим отребьем? Я хочу конкретики!". Несмотря на то, что Ксения Анатольевна пыталась возражать журналисту, тот буквально не давал ей вставить хоть слово.

"Я понимаю, вам страшно со мной разговаривать. Не бойтесь, Ксения! Вам нечего бояться. Я вас спрошу конкретно. Считаете ли вы своих предков генетическим отребьем?". Собчак пыталась объяснить, что она имела ввиду массовую гибель населения в начале двадцатого века. "Самая пассионарная, самая лучшая часть нашего общества вымывалась…", – пыталась объяснить журналистка.

"Ксения, я хочу вас расстроить, вы очевидно мало читали. Часть дворян пошла в красную армию. Вы любите Гугл? Наберите в Гугле "дворяне и красная армия", и вы увидите. Давайте, прямо сейчас", – заявил Шевченко.

Кроме темы "генетического отребья", горячая дискуссия разгорелась вокруг прав угнетенных мусульман России, войны в Чечне и идеальной Россия. Шевченко отметил, что его волновали бы и евреи, если бы их преследовали, как во времена нацистской Германии, как и тема палестинцев, которые были лишены родины