МГУ сотряс религиозный скандал

Религиозная принадлежность студента помешала профессору МГУ исполнить свои непосредственные обязанности. Преподаватель отказался принимать экзамен у молодого человека по той причине, что учащийся явился в аудиторию в кипе.

Преподавателю географического факультета МГУ Вячеславу Бабурину не понравился внешний вид учащегося. Профессор предложил Льву Бороде выйти из аудитории или снять кипу – еврейский головной убор. Студент выход нашел. Он обратился в секретариат и сдал экзамен другому преподавателю. А заодно и написал жалобу в ректорат.

В Московском государственном университете на жалобу отреагировали. Там утверждают, что профессор поступил в полном соответствии с правилами внутреннего распорядка МГУ. Они запрещают находиться в помещениях вуза в верхней одежде и головных уборах.

Вячеслав Бабурин, как выяснилось, ревностно следит за их исполнением. К примеру, в прошлом году преподаватель попросил студенток-мусульманок снять платки перед сдачей экзамена, сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

Лев Борода и сам не впервые сталкивается с подобными проявлениями. По его словам, когда он просил разрешения пропустить занятия физкультурой по случаю религиозного праздника Иом-кипур, преподаватель посоветовал ему покреститься.

"Дискриминация по признаку национальности – прямое нарушение 136 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, наказуемая вплоть до лишения свободы. Странно, что в лучшем вузе это не учли", – написал Борода в соцсети.

Инцидент прокомментировали в Российском еврейском конгрессе. По словам его президента Юрия Каннера, повода для возбуждения дела об оскорблении чувств верующих тут нет, но это вопрос репутации университета. В Федерации еврейских общин происшествие не комментируют, хотя выяснилось, что Лев Борода – сын президента ФЕОР Александра Бороды.