Толстой примирился с еврейскими общинами

Инцидент с резонансными высказываниями Петра Толстого в дискуссии вокруг Исаакиевского собора исчерпан. К такому выводу пришли политик и глава Федерации еврейских общин России Александр Борода после встречи в нижней палате парламента.

Обстановка на встрече вице-спикера Госдумы и главы ФЕОР способствовала примирению. Петр Толстой и Александр Борода пообщались во время осмотра выставки "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции", организованной в нижней палате парламента.

"Хотел два слова сказать по поводу тех обвинений, которые в мой адрес раздаются по поводу антисемитизма. Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги. Поэтому, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять", – обратился Петр Толстой к собеседнику. "Это наша общая с вами история, общая наша с вами страна, и мы, конечно, должны беречь межнациональное согласие и межконфессиональный мир", – подчеркнул вице-спикер.





"У нас есть уникальный опыт межконфессионального мира. И я очень сожалею, что по вине недобросовестных журналистов, которые мне приписали некоторый набор понятий, вся эта шумиха была поднята", - заключил депутат.

Александр Борода с Толстым согласился. "Это очень важно сейчас, накануне Дня памяти Холокоста. Действительно, у нас многонациональная страна, и сегодня уникальный межнациональный и межконфессиональный мир требует поддержания и укрепления", – добавил он. День памяти Холокоста отмечается 27 января – в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау), напоминает ТАСС.

Скандал разгорелся вокруг комментария Толстого по поводу дискуссии вокруг передачи собора Исаакиевского собора РПЦ. Некоторые общественные деятели, в том числе Борода, усмотрели в словах парламентария признаки антисемитизма. Нарекания ФЕОР вызвали слова Толстого о том, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".

После беседы с Петр Толстой и Александр Борода обменялись рукопожатием. Глава ФЕОР заявил журналистам, что считает инцидент исчерпанным. "Мне кажется, что мы сняли вопрос. Он сказал, что сожалеет, что неправильно был понят, и он просит прощения у тех, кого он обидел", – сказал Борода.