Страдающий метеоризмом телеведущий смешно рассказал о погоде
Крис Данн, ведущий прогноз погоды на американском канале WPMI, опростоволосился в прямом эфире, но не растерялся. Он сделал паузу, выпустил газы и продолжил рассказывать зрителям о температуре воздуха. Звуковая инсталляция прозвучала между объявлениями прогноза погоды в городах Пенсакола и Дестин в штате Флорида.
На Reddit видео набрало уже миллионы просмотров и тысячи комментариев. Комментаторы отказываются верить в такую непосредственность журналиста и оправдывают звук, например, скрипом ботинка ведущего.
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