Страдающий метеоризмом телеведущий смешно рассказал о погоде

Ведущий прогноза погоды в прямом эфире сделал паузу, громко выпустил газы и продолжил рассказывать зрителям о температуре воздуха. Видео за сутки набрало миллион просмотров.

Крис Данн, ведущий прогноз погоды на американском канале WPMI, опростоволосился в прямом эфире, но не растерялся. Он сделал паузу, выпустил газы и продолжил рассказывать зрителям о температуре воздуха. Звуковая инсталляция прозвучала между объявлениями прогноза погоды в городах Пенсакола и Дестин в штате Флорида.

На Reddit видео набрало уже миллионы просмотров и тысячи комментариев. Комментаторы отказываются верить в такую непосредственность журналиста и оправдывают звук, например, скрипом ботинка ведущего.