Москвичам пообещали возвращение жары

К выходным в столицу вернется летнее тепло. В мегаполисе воздух прогреется до 22 градусов, а по области столбики термометров поднимутся до +25. В начале следующей недели возможны кратковременные дожди, однако будет по-прежнему тепло.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в понедельник 11 сентября температурные показатели приблизятся к абсолютному историческому максимуму за последние 50 лет, передает RT. "Максимальная температура для 11 сентября, которая когда-либо наблюдалась, – это +27,8, а для 12 числа – +26,4", – сообщили синоптик.