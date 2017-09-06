Принц Датский официально объявлен слабоумным

У супруга королевы Дании Маргрете II принца Филиппа Хенрика развивается старческое слабоумие, официально сообщили в королевском дворце. Из-за деменции принц-консорт избавлен от лишнего беспокойства и отстранен от государственных дел.

"После продолжительного наблюдения и исследований, проведенных этим летом, команда специалистов из Королевской больницы пришла к выводу, что принц Хенрик страдает деменцией. Желание Ее Величества и королевской семьи заключается в том, чтобы в будущем принц был избавлен от лишнего беспокойства, как того требует ситуация", – цитирует документ ТАСС.



Когнитивные нарушения у 83-летнего принца выражены сильнее, чем можно было бы ожидать для его возраста. Иными словами, старческое слабоумие принца прогрессирует быстрее и сильнее. чем ожидалось до этого. Психическое расстройство сказывается на эмоциональном состоянии мужа королевы и его поведении. Принц теряет способность трезво рассуждать и адекватно оценивать обстановку. В связи с этим он не в силах выполнять придворные обязанности и даже появляться на публике.

Напомним, 3 августа 2017 года принц Хенрик заявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с супругой после того, как они оба уйдут из жизни. Этим заявлением принц нарушил вековые обычаи, которым уже более шести сотен лет.