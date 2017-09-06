"Битва с сардельками" Навального стала бомбой в Сети

Соцсети взорвала очередная серия похождений блогера Алексея Навального. Главу ФБК закидали сардельками в московском аэропорту "Домодедово". Политик отбивался ногами.

Операторам удалось запечатлеть момент выхода Навального из зоны прилета аэропорта "Домодедово". Здесь политика остановила девушка, которая попросила Алексея с ней сфотографироваться. Навальный с радостью согласился – однако в этот момент мимо пробежали трое молодых людей, которые набросили на шею "борца с коррупцией" связку сарделек.

Сосиски на шее – не фотошоп. Прикольно же. Не понимаю почему Алекс дерётся. С возрастом он стал каким-то нервным ... pic.twitter.com/Ww1GTdfO2A — Илиас Меркури (@imerkouri) 6 сентября 2017 г.

Свойственное опытному политику хладнокровие на сей раз изменило Алексею. Развернувшись, он попытался достать обидчиков "лоу-киком" – но не особо в этом преуспел.

Мой президент пробивает гопоте лоу кик или лол кек pic.twitter.com/08akjXxLcx — всегда так делаю (@romandos) 6 сентября 2017 г.

"Выхожу из зоны досмотра "Домодедово" туда, где встречающие. Вижу – камера, снимает кто-то. (...) Сразу у барьера подходит девица: Алексей, можно с вами сфотографироваться? Конечно – говорю – можно и останавливаюсь. В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи связку сарделек", – написал политик.

Нападавшие убежали, стоявшая рядом с ним полиция, по словам Навального, улыбалась и не пыталась их задержать. Оппозиционер отметил, что прилетел в Москву из Страсбурга, где проходил брифинг по "делу Кировлеса".

В последнее время Навальный нередко попадает в подобные ситуации. Пользователи соцсетей тут же припомнили блогеру недавний перекус "Дошираком". По их мнению, политику пора определиться, чем закусывать.