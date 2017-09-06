Медведев уволил главу Росгидромета

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Фролова от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "В связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе", – говорится в распоряжении главы правительства.

Новым главой Росгидромета назначен Максим Яковенко, передает RT. Ранее он был заместителем Фролова.

