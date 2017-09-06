Москвичей предупредили об идущей на город грозе

Днем 6 сентября в Москве ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в столичном управлении МЧС. На город обрушится гроза с сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, передает телеканал "360".

В экстренных службах столицы напомнили о высокой вероятности возникновения аварийных ситуаций. Возможно падение деревьев и повреждение ЛЭП.