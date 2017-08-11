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Общество

В мире обеспокоены опасностью спиннеров

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Haas
Комиссия по безопасности продукции потребителей США выпустила официальное предостережение о вреде спиннеров. Ранее Роспотребнадзор заявил о намерении определить степень опасности популярной игрушки.
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В заявлении Комиссии по безопасности продукции потребителей США высказано беспокойство, что пластиковые и металлические спиннеры иногда распадаются на части, которые могут проглотить маленькие дети. Также малыши могут прогшлотить мелкие детали развалившейся игрушки, сообщает "Газета.Ру". 

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Указано также, что работающие на батарейках спиннеры запросто могут взорваться во время подзарядки. Ведомство указывает об опасности использования неоригинальных зарядок для таких устройств. 

Ранее Роспотребнадзор объявил о начале расследования, в результате которого будет определено, безобидная ли игрушка спиннер. Если окажется, что забава опасна для подростков, придется принять меры.

"В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", – сообщает пресс-служба ведомства.

По словам экспертов, родителям следует с осторожностью доверять детям игрушку, влияние которой еще не изучено. Агрессивное продвижение забавы в подростковой среде заставляет серьезно отнестись к этому вопросу.

Автор: Алексей Минин11 августа 2017, 20:40

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