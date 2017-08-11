В мире обеспокоены опасностью спиннеров

Комиссия по безопасности продукции потребителей США выпустила официальное предостережение о вреде спиннеров. Ранее Роспотребнадзор заявил о намерении определить степень опасности популярной игрушки.

В заявлении Комиссии по безопасности продукции потребителей США высказано беспокойство, что пластиковые и металлические спиннеры иногда распадаются на части, которые могут проглотить маленькие дети. Также малыши могут прогшлотить мелкие детали развалившейся игрушки, сообщает "Газета.Ру".



Указано также, что работающие на батарейках спиннеры запросто могут взорваться во время подзарядки. Ведомство указывает об опасности использования неоригинальных зарядок для таких устройств.

Ранее Роспотребнадзор объявил о начале расследования, в результате которого будет определено, безобидная ли игрушка спиннер. Если окажется, что забава опасна для подростков, придется принять меры.

"В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", – сообщает пресс-служба ведомства.

По словам экспертов, родителям следует с осторожностью доверять детям игрушку, влияние которой еще не изучено. Агрессивное продвижение забавы в подростковой среде заставляет серьезно отнестись к этому вопросу.

