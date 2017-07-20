Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера
Им пришлось обращаться к спасателям, чтобы помочь семимесячной дочери. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли освободить малышку от пластиковой части игрушки, а вот металлический подшипник ликвидировали уже в больнице, сообщает МЧС по Вологодской области.
"В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По словам экспертов, родителям следует с осторожностью доверять детям забаву, влияние которой еще не изучено. К мнению специалистов прислушались в соответствующем ведомстве: Роспотребнадзор объявил о начале расследования, в результате которого будет определено, насколько спиннер безобиден.
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