Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера

В Череповце семимесячная девочка, забавляясь со спиннером, продела крохотные пальцы в отверстия игрушки. Самостоятельно освободить ребенка родители не смогли.

Им пришлось обращаться к спасателям, чтобы помочь семимесячной дочери. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли освободить малышку от пластиковой части игрушки, а вот металлический подшипник ликвидировали уже в больнице, сообщает МЧС по Вологодской области.

"В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам экспертов, родителям следует с осторожностью доверять детям забаву, влияние которой еще не изучено. К мнению специалистов прислушались в соответствующем ведомстве: Роспотребнадзор объявил о начале расследования, в результате которого будет определено, насколько спиннер безобиден.

